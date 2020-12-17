На 82-у році життя помер колишній тренер львівських Карпат Валентин Ходукін. Останні декілька місяців боровся за життя, лікуючись від коронавірусу.

Валентин Ходукін помер 16 грудня 2020 року, повідомляє офіційний сайт Карпат.

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Валентин Ходукін народився у Харкові 17 серпня 1939 року у Харкові в сім’ї футболіста Михайла Ходукіна. У восьмирічному віці з батьками перебрався до Львова.

Свій футбольний шлях Ходукін розпочав у дрогобицькому Нафтовику. Далі був львівський Сільмаш, на основі якого якраз створювали Карпати. Але за нову команду він так і не зіграв, адже у 1963 році перебрався в тернопільський Авангард. Однак через травму був змушений закінчити професійну кар'єру.

Проте у складі нової команди Валентин так і не зіграв і у 1963-му перебрався в тернопільський Авангард, з яким став чемпіоном України. Потім в його кар'єрі був львівський Сокіл, де він отримав травму і попрощався з професійним футболом.

Набагато краще Валентин Михайлович проявив себе у науковій та тренерській діяльності. У 1989 році став кандидатом педагогічних наук.

Загалом Ходукін відпрацював 33 роки в Інституті фізкультури, а на початку 90-их стартувала його тренерська кар’єра. Спершу він успішно тренував стрийську Скалу разом із Михайлом Вільховим, а потім увійшов до тренерського штабу Карпат, які тоді очолював Мирон Маркевич.

Згодом Ходукін ще двічі повертався до Карпат: у 2002-му та 2004-му роках, коли виконував обов’язки головного тренера. Крім того, Валентин Михайлович очолював криворізький Кривбас та протягом 12 років працював у Азербайджані, де з бакинським Інтером став чемпіоном країни.

Останні декілька місяців боровся за життя, лікуючись від коронавірусу.