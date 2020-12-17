На Закарпатье погиб капитан футбольного клуба Бужора Мирослав Мудра. Его сбил автомобиль, когда он возвращался после тренировки. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Информацию о гибели Мирослава Мудры сообщает Закарпатская ассоциация футбола.

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Смертельная авария произошла в городе Иршава около 23:00 в среду, 16 декабря. Как сообщили в полиции, водитель автомобиля Opel Zafira во время обгона столкнулся с автомобилем Volkswagen Caddy, который ехал впереди. После этого он вылетел на левую обочину дороги и сбил трех пешеходов.

От удара один из мужчин погиб на месте. Им и оказался Мирослав Мудра. Еще двое мужчин получили серьезные травмы и были госпитализированы. Один из травмированных находится в тяжелом состоянии.

Все трое – футболисты. Они возвращались после тренировки в одном из спортзалов Иршавы.

Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, у него зафиксировано 1,4 промилле алкоголя. Полиция задержала водителя. Его отправили в СИЗО. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

У погибшего осталась дочка, которой еще не исполнилось и года.