Прикра подія сталась в українському футболі. На 47 році життя помер колишній захисник збірної України Олександр Радченко.

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Про це українським ЗМІ повідомив відомий гравець Динамо Віктор Леоненко. Причини смерті поки невідомі. Радченко починав кар'єру у своєму рідному Мариуполі у команді Азовець.

У 1997 році він потрапив на радари скаутів Динамо і того ж сезону (1997-1998) вже грав у складі "біло-синіх". Попри непоганий початок вже за сезон Олександр перестав потрапляти в основу команди і був переведений в "дубль".

За киян він провів 45 матчів, ставши чемпіоном України та володарем Кубка, а також чвертьфіналістом Ліги чемпіонів. У 2001 році гравця віддали в оренду до Закарпаття, а у 2003-му Олександр перейшов у Дніпро.

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За цю команду він пограв три роки, забивши 4 голи у 125-ти іграх. Кар'єру завершив у Кривбасі у 2009 році. Також у період з 2002 по 2005 роки Радченко відіграв 17 поєдинків за збірну України, однак в основу потрапив всього п'ять разів.