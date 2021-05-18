Чубаров работал в Динамо более 20 лет

О причинах смерти Чубарова не сообщается. Он занимал должность администратора Динамо с 1989 до 2016 года.

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От имени клуба соболезнования родным и близким выразил президент Динамо Игорь Суркис.

"С безграничной скорбью встретив печальную весть о смерти Александра Федоровича Чубарова, выражаю искренние соболезнования его семье, родным и близким.

Не стало человека, который долгие годы верой и правдой служил киевскому Динамо. Александр Федорович стал администратором первой команды еще в 80-х годах и внес ценный вклад в развитие и успехи "бело-синих", – сказал Суркис.

Суркис отметил, что легендарный тренер Динамо Валерий Лобановский "долгие годы доверял решение сложных вопросов и задач именно администратору Чубарову".

Вместе со всей динамовской семьи выражаю глубокую печаль и искренние соболезнования по поводу этой невосполнимой утраты,

– добавил президент Динамо.

У Чубарова осталась дочь Валерия, названная в честь Лобановского.

Метр позволял Чубарову курить на удачу на скамейке запасных

Несколько лет назад Чубаров рассказал о взаимоотношениях с Лобановским. По его словам, легенда Динамо позволял курить на скамейке запасных на удачу.

Эта традиция появилась в 1985 году во время первого выезда Чубарова как администратора. Тогда Динамо играло с московским Торпедо.

"Матч проходил напряженно, и чтобы успокоить нервы, я закурил. Здесь начальник команды Владимир Веремеев меня резко осек: "Александр Федорович, у нас не курят!". Я ему: "Только одну сигаретку. Увидите, не успею докурить, как наши забьют".

И точно, через минуту Динамо открывает счет. Проходит еще время, в наши ворота ставят пенальти, к мячу подходит Леонид Буряк, а я снова потянулся к пачке. Веремеев на меня шикает: "потушить сигарету!". "Одну затяжку, – отвечаю, – чтобы Торпедо не забили". И что вы думаете? Буряк разбегается, бьет и... мяч чиркает о штангу и уходит за ворота!

Через несколько минут Торпедо забивает нам гол, я снова закуриваю, а Веремеев снова на меня кричит: "Вы что, меня не поняли? Погасить немедленно!". Но ту сигарету я все же докурил, а Динамо в результате выиграло 4:1. После матча Лобановский позвал меня и говорит: "Теперь разрешаю вам курить где и когда захотите. А будут запрещать, отвечайте, что я позволил", – вспоминал Чубаров.