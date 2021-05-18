Чубаров працював у Динамо понад 20 років

Про причини смерті Чубарова не повідомляється. Він обіймав посаду адміністратора Динамо з 1989 до 2016 року.

До слова Колишній хокеїст Донбасу помер від коронавірусу в 32 роки

Від імені клубу співчуття рідним і близьким висловив президент Динамо Ігор Суркіс.

"З безмежною скорботою зустрівши сумну звістку про смерть Олександра Федоровича Чубарова, висловлюю щирі співчуття його родині, рідним і близьким.

Не стало людини, яка довгі роки вірою і правдою служила київському Динамо. Олександр Федорович став адміністратором першої команди ще у 80-х роках і вніс цінний внесок в розвиток і успіхи "біло-синіх", – сказав Суркіс.

Суркіс зауважив, що легендарний тренер Динамо Валерій Лобановський "довгі роки довіряв розв'язання складних питань і завдань саме адміністратору Чубарову".

Разом з усією динамівською сім'єю висловлюю глибоку печаль і щирі співчуття з приводу цієї непоправної втрати,

– додав президент Динамо.

У Чубарова залишилася донька Валерія, яку названо на честь Лобановського.

Метр дозволяв Чубарову курити на удачу на лавці запасних

Декілька років тому Чубаров розповів про взаємини з Лобановським. За його словами, легенда Динамо дозволяв курити на лаві запасних на удачу.

Ця традиція з'явилася у 1985 під час першого виїзду Чубарова як адміністратора. Тоді Динамо грало з московським Торпедо.

"Матч проходив напружено, і щоб заспокоїти нерви, я закурив. Тут начальник команди Володимир Веремєєв мене різко осік: "Олександр Федорович, у нас не курять!". Я йому: "Тільки одну сигаретку. Побачите, не встигну докурити, як наші заб'ють".

І точно, через хвилину Динамо відкриває рахунок. Проходить ще час, в наші ворота ставлять пенальті, до м'яча підходить Леонід Буряк, а я знову потягнувся до пачки. Веремєєв на мене шикає: "загасити сигарету!". «Одну затяжку, – відповідаю, – щоб Торпедо не забило». І що ви думаєте? Буряк розбігається, б'є і ... м'яч черкає об штангу і йде за ворота!

Через кілька хвилин Торпедо забиває нам гол, я знову закурюю, а Веремєєв знову на мене кричить: "Ви що, мене не зрозуміли? Загасіть негайно!". Але ту сигарету я все ж докурив, а Динамо в результаті виграло 4:1. Після матчу Лобановський покликав мене і каже: "Відтепер дозволяю вам курити де і коли захочете. А заборонятимуть, відповідайте, що я дозволив", – згадував Чубаров.