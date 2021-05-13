О смерти хоккеиста первым сообщил екатеринбургский хоккейный клуб Автомобилист.

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"Выражаем соболезнования семье и друзьям Владислава! Влад, мы всегда будем помнить тебя и твою игру", – отметили в пресс-службе клуба.

Что известно о карьере Егина

Егину месяц назад исполнилось 32 года. За свою карьеру он играл во многих клубах, в том числе сезон-2011/12 провел в донецком Донбассе.

В регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги за Донбасс Владислав сыграл 39 матчей и набрал 10 очков (3+7). Участвовал и в розыгрыше Континентального кубка.