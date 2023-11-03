Динамо и Шахтер почтили память футбольного журналиста Артема Франкова

В пятницу, 3 ноября, состоялось украинское "Классическое" Динамо – Шахтер. Перед началом поединка обе команды почтили известного журналиста Артема Франкова.

Вечером 31 октября ушел из жизни известный футбольный журналист Артем Франков. Бывшему главному редактору журнала футбол было 53 года, пишет 24 Канал.

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Перед началом матча Динамо – Шахтер минутой молчания почтили память погибших защитников Украины. После этого капитаны команд Владимир Бражко и Тарас Степаненко взяли футболку с фамилией Франков и номером 53. Так украинские гранды почтили Артема Франкова.

Капитаны Динамо и Шахтера рядом с детьми Франкова / ФК Динамо

Эти командные футболки были переданы семье футбольного журналиста. У Артема Франкова осталось четверо детей, двое из которых – несовершеннолетние. Все неравнодушные могут поддержать семью за ссылкой.