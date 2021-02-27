Ушел из жизни голкипер гандбольного клуба Порту и сборной Португалии Альфредо Кинтана. У 32-летнего спортсмена произошла остановка сердца 23 февраля во время тренировки.

Кинтана был госпитализирован и введен в состояние искусственной комы. Уже 26 февраля Порту сообщил о смерти гандболиста, который выступал за португальский клуб в течение 10 лет.

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У португальца был обнаружен отек мозга, вызванный длительной остановкой сердца (45 минут).

A mensagem que nunca pensámos partilhar: o nosso querido Alfredo Quintana partiu hoje. Serás para sempre lembrado como um dos nossos. Um verdadeiro Dragão. Descansa em paz, Eterno Quintana!



#FCPorto #FCPortoSports pic.twitter.com/3bEf1714gO — FC Porto (@FCPorto) February 26, 2021

Что известно о Кинтане

Альфредо Кинтана – уроженец Гаваны. С 2010 года он защищал ворота Порту (шестикратный чемпион Португалии), с 2014-го – сборной Португалии.

Кинтана считался одним из лучших вратарей мира. Благодаря ему клуб Порту и сборная Португалии в последние годы выступали наравне с мировыми лидерами в гандболе.