Украинский борец и народный депутат Жан Беленюк признался, что ему пытались необъективно представить информацию о скандале с избиением юными спортсменами ветерана АТО в метро Киева.

Инцидент произошел на станции метро "Университет" 11 февраля, когда группа борцов напала на сотрудников СБУ. Как заявил вице-чемпион Олимпиады-2016, ему поступали обращения от представителей спортсменов.

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Обращались из спортивного клуба, где занимаются те парни. Я сказал, что буду держать ситуацию на контроле, начал выяснять, что же произошло, а после этого получил фидбэк: видео и более подробную информацию. И тогда оказалось, что ситуация, мягко говоря, совсем не такая, как мне сначала пытались донести. Мне пытались представить то, что произошло, как "беспредел пьяных сотрудников СБУ". После новой информации ребята, которые обращались ко мне со стороны спортсменов, куда-то сразу пропали,

– рассказал Жан Беленюк.

Он отметил, что профессиональных бойцов в самом начале карьеры обучают тому, чтобы не использовать свои навыки в повседневной жизни.

"Когда это происходит на улице, то может привести к определенным последствиям. Многое, конечно, в воспитание закладывают родители. Но когда ребенок идет заниматься в секцию, то тренер проводит с ним много времени – так было и со мной. Тренер обучает, объясняет все нюансы поведения в общественных местах", – добавил спортсмен-депутат.

Что известно о драке в столичном метро

Вечером 11 февраля на станции метро "Университет" произошла жестокая драка между группой спортсменов и сотрудниками СБУ.

Спортсмены возвращались домой с тренировки и решили воспользоваться метро. Правда, вместо оплаты проезда, они просто перепрыгивали через турникет.

Сотрудники СБУ сделали им замечание, но в ответ на это началась драка. Как следствие – один из силовиков сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице.

В СМИ пишут, что он попал в реанимацию со сломанными черепом, носом и челюстью, гематомами и рваными ранами на лице.

Драка в метро Киева: смотрите видео