Пішов з життя голкіпер гандбольного клубу Порту і збірної Португалії Альфредо Кінтана. У 32-річного спортсмена сталася зупинка серця 23 лютого під час тренування.

Кінтана був госпіталізований і введений в стан штучної коми. Вже 26 лютого Порту повідомив про смерть гандболіста, який виступав за португальський клуб протягом 10 років.

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У португальця був виявлений набряк мозку, спричинений тривалою зупинкою серця (45 хвилин).

A mensagem que nunca pensámos partilhar: o nosso querido Alfredo Quintana partiu hoje. Serás para sempre lembrado como um dos nossos. Um verdadeiro Dragão. Descansa em paz, Eterno Quintana!



#FCPorto #FCPortoSports pic.twitter.com/3bEf1714gO — FC Porto (@FCPorto) February 26, 2021

Що відомо про Кінтану

Альфредо Кінтана – уродженець Гавани. З 2010 року він захищав ворота Порту (шестикратний чемпіон Португалії), з 2014-го – збірної Португалії.

Кінтана вважався одним з найкращих воротарів світу. Завдяки йому Порту і збірна Португалії в останні роки виступала нарівні зі світовими лідерами в гандболі.