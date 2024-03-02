О смерти Аршанжа Дефриньяна Монду сообщила пресс-служба норвежского ХамКама. Трагедия произошла во вторник, 27 февраля.

Читайте также Умер лучший бомбардир в истории львовских Карпат Владимир Данилюк

Загадочная смерть юного футболиста

Экстренные службы прибыли в квартиру футболиста после того, как он не отвечал на звонки. Они обнаружили тело Аршанжа без признаков жизни. Причина смерти юного футболиста не сообщается.

Аршанж Монду прибыл в Норвегию из Кот-д'Ивуара в прошлом году. Он вырос в бедной семье и мечтал стать профессиональным футболистом. Аршанж играл за дублирующий состав Хам-Кама на позиции полузащитника. На его счету 1 гол в 3 поединках за ХамКам II.

Монду был вынужден отойти от футбола в сентябре прошлого года после инцидента на тренировке. Тогда медики обнаружили у Монду проблемы с сердцем. Некоторое время футболист был в больнице на обследовании.

Аршанж был достаточно популярной личностью в ХамКаме. Клуб объявил траур в связи с трагической смертью футболиста.

Справка. Норвежский клуб ХамКам представляет город Хамар. Главная команда выступает в высшем дивизионе Норвегии. Наивысшим достижением "зелено-белых" было третье место в 1970 году.