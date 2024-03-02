Про смерть Аршанжа Дефріньяна Монду повідомила пресслужба норвезького ХамКама. Трагедія сталася у вівторок, 27 лютого.

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Загадкова смерть юного футболіста

Екстрені служби прибули до квартири футболіста після того, як він не відповідав на дзвінки. Вони вияви тіло Аршанжа без ознак життя. Причина смерті юного футболіста не повідомляється.

Аршанж Монду прибув до Норвегії з Кот-д'Івуару торік. Він виріс у бідній сім'ї та мріяв стати професійним футболістом. Аршанж грав за дублюючий склад ХамКаму на позиції півзахисника. На його рахунку 1 гол у 3 поєдинках за ХамКам II.

Монду був змушений відійти від футболу у вересні минулого року після інциденту на тренуванні. Тоді медики виявили у Монду проблеми із серцем. Певний час футболіст був у лікарні на обстеженні.

Аршанж був досить популярною особою у ХамКамі. Клуб оголосив траур у зв'язку з трагічною смертю футболіста.

Довідка. Норвезький клуб ХамКам представляє місто Хамар. Головна команда виступає у вищому дивізіоні Норвегії. Найвищим досягненням "зелено-білих" було третє місце у 1970 році.