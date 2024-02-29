О смерти легендарного футболиста сообщил пресс-атташе Карпат Юрий Назаркевич. В последнее время Владимир Александрович тяжело болел.

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Его сравнивали с Гердом Мюллером

Владимир Данилюк родился 4 июля 1947 года в городе Стрый. После окончания школы попал в дрогобычский Нефтяник. Там результативный форвард привлек к себе внимание тренеров Карпат. И уже в 19 лет Данилюк дебютировал за "зелено-белых".

Владимир Александрович защищал цвета Карпат с 1966 по 1978 год. За это время он сыграл 322 матча, в которых забил 94 гола. Это лучший показатель в истории клуба.

Вместе с Карпатами Данилюк выиграл Кубок СССР 1969 года. Он запомнился самоотверженной игрой, никогда не избегал единоборств и жесткой борьбы. Не зря, тогдашний тренер Черноморца Ахмед Алескеров сравнил его со знаменитым Гердом Мюллером.

После завершения игровой карьеры Владимир Александрович посвятил себя воспитанию футболистов. Он работал с молодым игрокам из ЛУФК – Академии футбола "Карпаты". Среди его воспитанников стоит упомянуть олимпийского чемпиона Владимира Татарчука, Романа Гнатива, Владимира Ризныка, Михаила Стельмаха.

Летом 2023 года Владимир Данилюк пережил ракетный удар российских подонков. Вражеская ракета попала в старинный дом, в котором проживал легенда футбольного клуба Карпаты.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным и близким Владимира Данилюка. Светлая память легендарному футболисту.