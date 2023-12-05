Футбольный мяч от Adidas, который используют на чемпионате Европы 2024 года, поможет арбитрам обнаруживать контакт руки игроков и сигнализировать об офсайде. В мяч будет встроен специальный микрочип с технологией отслеживания конечностей, который может создавать трехмерное изображение футболиста в реальном времени. Эта система VAR позволит точно определить, куда на теле игрока попал мяч.

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"Умный" мяч на Евро-2024

Эта система VAR позволит точно определить, куда на теле игрока попал мяч.

Отметим, что на чемпионате мира в Катаре уже использовался мяч для полуавтоматической системы определения офсайда, учитывающей точку удара с помощью датчика. Сейчас подобная система успешно применяется в матчах европейских кубков.

Евро-2024 состоится 14 июня и продлится до 14 июля в десяти городах Германии: Гамбурге, Берлине, Лейпциге, Дортмунде, Гельзенкирхене, Дюссельдорфе, Кельне, Франкфурте-на-Майне, Штутгарте и Мюнхене. Нынешним чемпионом Европы является сборная Италии, победившая Англию в финале Евро-2020.

К слову. Украина, в случае квалификации, попадет в группу Е. Ее соперниками станут Бельгия, Словакия и Румыния.