Напомним, что 2 ноября в Эльбской филармонии в Гамбурге состоялась жеребьевка финальной стадии Евро-2024. Во время жеребьевки в прямом эфире, когда Давид Сильва показывал, где должна сыграть сборная Швейцарии, включились звуки женских стонов. 24 Канал.
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Что произошло во время жеребьевки
Любопытно, что после этого часть жеребьевки прошла с этими звуками. Большинство представителей стран не понимали, что произошло.
Во время жеребьевки Евро-2024 был слышен женский стон: смотреть видео
Реакция зала на непонятные звуки: смотреть видео
Пранкер Дэниел Джарвис (Jarvo69) признался, что это он организовал розыгрыш во время жеребьевки чемпионата Европы по футболу-2024. Он выложил в своих соцсетях небольшое видео, где показал, как все было организовано.
По его словам, он закрепил в зале у микрофонов телефон, на рингтон которого были поставлены звуки женских стонов. В тот момент, когда жеребьевка была в полном разгаре, он просто набрал номер.
Как все произошло: смотрите полное видео