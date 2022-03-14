Болельщики вывесили баннер с географическими координатами арены неаполитанцев, предлагая российским военным, которые сейчас бомбят мирные украинские города, ударить еще и по стадиону "Диего Армандо Марадона", сообщает 24 канал.

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На футбольном поле сильнее все же оказался юг – Наполи одержал победу 2:1 на стадионе Вероны.

Древнее противостояние ультрасов

Противостояние этих клубов давно вышло на культурный и политический уровень. Верона представляет богатый и прогрессивный север, а Неаполь – грязный и преступный юг.

Это уже не первое поздравление в адрес Наполи. Несколько лет назад радикальные фаны Вероны призвали вулкан Везувий "отмыть неаполитанцев с помощью огненной лавы".