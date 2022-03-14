Вболівальники вивісили банер із географічними координатами арени неаполітанців, пропонуючи російським військовим, які зараз бомбардують мирні українські міста, вдарити ще й по стадіону "Дієго Армандо Марадона", повідомляє 24 канал.

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На футбольному полі сильнішим все ж виявився південь – Наполі здобув перемогу 2:1 на стадіоні Верони.

Давнє протистояння ультрасів

Протистояння цих клубів давно вийшло на культурний і політичний рівень. Верона представляє заможну і прогресивну північ, а Неаполь – брудний і злочинний південь.

Це вже не перше "привітання" на адресу Наполі. Декілька років тому радикальні фани Верони закликали вулкан Везувій "відмити неаполітанців за допомогою вогняної лави".