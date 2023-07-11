Африканских легионеров в "Черный список", – ультрас клуба УПЛ выступили с протестным заявлением

В сезоне-2023/2024 впервые в истории элитного дивизиона украинского футбола сыграет житомирское Полесье. Клуб ведет активную трансферную политику, которая не нравится фанатскому движению.

В течение лета дебютант УПЛ пополнил свои ряды большим количеством новых футболистов. По именам подписаний понятно, что Полесье хочет в сезоне-2023/2024 не только удержаться в элите, но и сразиться за места в первой половине турнирной таблицы.

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Ультрас уверяют, что дело не в расизме

Житомирский клуб уже подписал контракты с такими известными футболистами, как Денис Бойко и Артем Шабанов. Также к клубу присоединились несколько молодых и перспективных футболистов из Украины. К этому списку добавились и три футболиста из Африки, имеющие хорошую школу, в том числе Бенни Маккуану, поигравший во французской Лиге 1. Однако именно к подписанию последних у фанатов Полесья есть большие вопросы.

Джарджу из Гамбии, Аниагбосо из Нигерии, Макуана из Конго. Бум африканских игроков в ФК Полесья – одна из обсуждаемых тем в СМИ Украины. Самая дорогая покупка (600 000 € по данным transfermarkt) – Бени Макуана из Монпелье. В прошлом сезоне чемпионата Франции он выходил только на замену в 8 матчах, оказался в тени и ничем себя не проявил. За сборную Конго отыграл 12 матчей, результативными действиями также не отличался. И чем он лучше украинцев?

– задаются вопросом ультрас на своей странице в инстаграм.

Им не нравится, что во время войны детские спортивные школы в Украине получают минимальную поддержку, а молодым футболистам сложно пробиться в основной состав первой команды житомирского клуба, где играют такие иностранные легионеры. Но фанаты подчеркивают, что дело здесь не в расизме, хотя их заявление достаточно скандально звучит:



"Позиция WZTF однозначна – африканских легионеров в "Черный список"! И дело здесь не в расизме. Мы хотим, чтобы за "Полесье" выступали прежде всего близкие по духу и менталитету игроки. В Житомире никогда не было чернокожих игроков, и это традиция, которая отличает наш клуб от других. Cелекционеры должны прежде всего искать новых игроков в Житомирской области, в соседних областях, то есть исторически по духу близки к "Полесскому краю". А уже потом обращать внимание на всю Украину и Европу".

В данный момент клуб никак публично не отреагировал на это заявление фанатов.