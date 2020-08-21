Ультрас "Динамо" обещают горячо поздравить Луческу с первым официальным матчем
Уже сегодня, 21 августа, киевское "Динамо" сыграет против "Олимпика". Так как поединок пройдет без зрителей фанаты киевлян нашли альтернативу и решили организовать прогулку перед матчем.
В полицейских группах уже ширится информация, что возможно будут какие-то акции протестов от болельщиков, на такие сообщения ультрас киевлян среагировали оперативно, выложив пост на своей странице в Instgram.
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Прогулка ультрас
В посте фанаты сообщили, что собираются поддержать команду перед матчем организовался марш из центра города быстрее всего до самой арены.
Шествие состоится по всем мероприятиям карантинных ограничений – маска и соблюдение социальной дистанции. В публикации пригласили всех желающих принять участие в совместной прогулке болельщиков клуба.
Давайте не усложнять им работу, поэтому напишем: мы планируем завтра, в 16: 30, собраться на Майдане Независимости у Стеллы, прогуляться по Мариинскому парку, и поздравить Мирчу Луческу с его первым официальным матчем,
– говорится в сообщении.
Добавим, что этот матч откроет новый сезон УПЛ.
Реакция ультрас "Динамо" на назначение Луческу
- Болельщики "Динамо" выступили против назначения на тренерский мостик Мирчи Луческу. Все потому, что румынский специалист 12 лет возглавлял "Шахтер", который является ожесточенным врагом "Динамо".
- После назначения Луческу WBC Ультрас Динамо обещали протесты и запустили в соцсетях хэштег #ДинамоБезСуркісів. Они заявили, что не будут полноценно поддерживать команду под руководством румынского наставника.
- Фанаты даже завязали глаза памятнику Валерию Лобановскому возле стадиона "Динамо" в центре Киева.
- 28 июля ультрас собрались возле клубного стадиона, где находился Луческу. Фанаты скандировали: "Суркисы – позор "Динамо".
- Фанатов неожиданно поддержала бывшая глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун.