Уже сегодня, 21 августа, киевское "Динамо" сыграет против "Олимпика". Так как поединок пройдет без зрителей фанаты киевлян нашли альтернативу и решили организовать прогулку перед матчем.

В полицейских группах уже ширится информация, что возможно будут какие-то акции протестов от болельщиков, на такие сообщения ультрас киевлян среагировали оперативно, выложив пост на своей странице в Instgram.

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Прогулка ультрас

В посте фанаты сообщили, что собираются поддержать команду перед матчем организовался марш из центра города быстрее всего до самой арены.

Шествие состоится по всем мероприятиям карантинных ограничений – маска и соблюдение социальной дистанции. В публикации пригласили всех желающих принять участие в совместной прогулке болельщиков клуба.

Давайте не усложнять им работу, поэтому напишем: мы планируем завтра, в 16: 30, собраться на Майдане Независимости у Стеллы, прогуляться по Мариинскому парку, и поздравить Мирчу Луческу с его первым официальным матчем,

– говорится в сообщении.

Добавим, что этот матч откроет новый сезон УПЛ.

Реакция ультрас "Динамо" на назначение Луческу