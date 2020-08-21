Ультрас "Динамо" обіцяють палко привітати Луческу з першим офіційним матчем
Вже сьогодні, 21 серпня, київське "Динамо" зіграє проти "Олімпіка". Так як поєдинок відбудеться без глядачів фанати киян знайшли альтернативу та вирішили організувати прогулянку перед матчем.
У поліцейських групах вже шириться інформація, що можливо будуть якісь акції протестів від вболівальників, на такі повідомлення ультрас киян зреагували оперативно, виклавши пост на своїй сторінці в Instgram.
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Прогулянка ультрас
У пості фанати повідомили, що збираються підтримати команду перед матчем організувався марш із центру міста швидше за все до самої арени.
Хода відбудеться за всіма заходами карантинних обмежень – маска та дотримання соціальної дистанції. У дописі запросили всіх охочих взяти участь у спільній прогулянці вболівальників клубу.
Давайте не ускладнювати їм роботу, тому напишемо: ми плануємо завтра, о 16:30, зібратися на Майдані Незалежності біля Стелли, прогулятися Маріїнським парком, і привітати Мірчу Луческу з його першим офіційним матчем,
– йдеться у повідомленні.
Додамо, що цей матч відкриє новий сезон УПЛ.
Реакція ультрас "Динамо" на призначення Луческу
- Вболівальники "Динамо" виступили проти призначення на тренерський місток Мірчі Луческу. Все тому, що румунський фахівець 12 років очолював "Шахтар", який є запеклим ворогом "Динамо".
- Після призначення Луческу WBC Ультрас Динамо обіцяли протести і запустили в соцмережах хештег #ДинамоБезСуркісів. Вони заявили, що не будуть повноцінно підтримувати команду під керівництвом румунського наставника.
- Фанати навіть зав'язали очі пам'ятнику Валерію Лобановському біля стадіону "Динамо" в центрі Києва.
- 28 липня ультрас зібралися біля клубного стадіону, де перебував Луческу. Фанати скандували: "Суркіси – ганьба "Динамо".
- Фанатів несподівано підтримала колишня очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун.