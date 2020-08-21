Вже сьогодні, 21 серпня, київське "Динамо" зіграє проти "Олімпіка". Так як поєдинок відбудеться без глядачів фанати киян знайшли альтернативу та вирішили організувати прогулянку перед матчем.

У поліцейських групах вже шириться інформація, що можливо будуть якісь акції протестів від вболівальників, на такі повідомлення ультрас киян зреагували оперативно, виклавши пост на своїй сторінці в Instgram.

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Прогулянка ультрас

У пості фанати повідомили, що збираються підтримати команду перед матчем організувався марш із центру міста швидше за все до самої арени.

Хода відбудеться за всіма заходами карантинних обмежень – маска та дотримання соціальної дистанції. У дописі запросили всіх охочих взяти участь у спільній прогулянці вболівальників клубу.

Давайте не ускладнювати їм роботу, тому напишемо: ми плануємо завтра, о 16:30, зібратися на Майдані Незалежності біля Стелли, прогулятися Маріїнським парком, і привітати Мірчу Луческу з його першим офіційним матчем,

– йдеться у повідомленні.

Додамо, що цей матч відкриє новий сезон УПЛ.

Реакція ультрас "Динамо" на призначення Луческу