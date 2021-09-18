Почему Луческу разозлился на арбитра

Не часто таким разъяренным можно увидеть Мирчу Луческу. От румынского специалиста пострадал главный арбитр матча Дмитрий Кривушкин.

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Все произошло после фола защитника Динамо Ильи Забарного на игроке Александрии Сергее Гриню. Луческу не согласился с решением судьи назначить штрафной.

"Мистер" в эмоциональной форме донес свои мысли до судьи. Остановить румына подошел его ассистент Огнен Вукоевич и четвертый рефери. За такое поведение арбитры мгновенно изымают наставников. Однако Луческу посчастливилось пробыть весь матч в тренерской зоне.

Напомним, что матч завершился минимальной победой Динамо над Александрией (1:1).

Луческу наорал на арбитра во время матча: видео