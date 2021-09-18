Драка на трибунах НСК"Олимпийский"

Болельщики Динамо и Александрии не выдержали напряжения матча. Фанаты кричали оскорбления в сторону друг друга. Все это привело к драке.

Больше о матче Динамо вырвало победу у Александрии благодаря пенальти на последней минуте матча

Ультрас гостей вплотную подошло к "бело-синим", которые не выдержали и подрались с фанатами Александрии. Это тот матч, когда болельщики устроили более интересный перфоменс, чем футболисты на поле. Однако такие поступки нельзя занести фанатам в актив.

Ультрас команд устроили настоящее побоище на трибунах главной арены страны. У многих участников драки была кровь на лице. Лишь полиция смогла остановить схватку.

Напомним, что матч завершился минимальной победой динамовцев 1:0. Гармаш заработал пенальти в компенсированное арбитром время, которое реализовал Цыганков. Виктор впервые в карьере переиграл Билыка.

Драка фанатов Динамо и Александрии: видео