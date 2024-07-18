Играть не будет: ультиматум для Лунина от "королевского клуба"

Уже несколько месяцев продолжаются переговоры относительно нового контракта голкипера с мадридским Реалом. Андрей хочет остаться в команде при условии, если будет иметь игровое время. В клубе основным вратарем видят только Тибо Куртуа.

Будущее украинского голкипера Андрея Лунина Андрея Лунина до сих пор под вопросом. С одной стороны у футболиста контракт со "сливочными" до лета 2025 года, а с другой он может сменить клуб, где будет получать стабильную игровую практику.

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Решение Реала по Лунину

25-летний голкипер не отвечает на предложение руководства "сливочных" по поводу продления контракт. В Мадриде считают, что Тибо Куртуа лучший вратарь в мире, поэтому конкурировать с ним украинцу будет тяжело.

Испанский клуб готов продать Лунина за 25-30 миллионов евро, однако сначала попытаются оставить его в клубе с новым контрактом. Руководство "бланкос" считает, что Андрей может стать идеальным наследником Куртуа и у него хорошее будущее.

Если Андрей не подпишет новый контракт с Реалом, то его агент на смену голкиперу привезет португальца Диогу Кошту из Порту в Мадрид.

Мадридцы ждут ответа от Лунина, но если он не подпишет новый контракт, то может не рассчитывать на игровое время в следующем сезоне вообще. В клубе рассматривают худший вариант решения ситуации с украинцем, поэтому ищут другого второго вратаря команды.