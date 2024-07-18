Майбутнє українського голкіпера Андрія Луніна досі під питанням. З однієї сторони у футболіста контракт з "вершковими" до літа 2025 року, а з іншої він може змінити клуб, де буде отримувати стабільну ігрову практику.

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Рішення Реала щодо Луніна

25-річний голкіпер не віповідає на пропозицію керівництва "вершкових" з приводу продовження контракт. В Мадриді вважають, що Тібо Куртуа найкращий воротар у світі, тому конкурувати з ним українцю буде важко.

Іспанський клуб готовий продати Луніна за 25-30 мільйонів євро, проте спочатку спробують залишити його в клубі з новим контрактом. Керівництво "бланкос" вважає, що Андрій може стати ідеальним спадкоємцем Куртуа і в нього гарне майбутнє.

До слова. Якщо Андрій не підпише новий контракт з Реалом, то його агент на зміну голкіперу привезе португальця Діогу Кошту з Порту в Мадрид.

Мадридці чекають відповіді від Луніна, але якщо він не підпише новий контракт, то може не розраховувати на ігровий час наступного сезону взагалі. В клубі розглядають гірший варіант вирішення ситуації з українцем, тому шукають іншого другого воротаря команди.