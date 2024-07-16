Андрей провел неплохой сезон-2023/2024, защищая ворота мадридцев. Он смог выиграть конкуренцию у Кепы и хорошо заменить Куртуа. После восстановления Тибо у Лунина меньше шансов попасть в основной состав.

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Лунин и Реал

Игрок неоднократно заявлял, что хочет остаться в "Королевском клубе", но ему нужна игровая практика. Контракт Андрея с Реалом действителен до лета 2025 года.

Я хочу остаться в Реале и хочу играть. Я уже достаточно четко говорил об этом,

– заявил Лунин.

Переговорами между футболистом и клубом занимается агент Жорже Мендеш. В ближайшие дни будет новая встреча по контракту. Решение ожидают через несколько недель.

К слову. За Реал Андрей отыграл 31 матч во всех туринрах, 12 раз оставил ворота "сухими", пропустил всего 32 мяча.

Напомним, что именитые клубы Европы заинтересованы Андреем – это Арсенал, Челси, Манчестер Юнайтед, Ювентус. Также у Лунина есть предложения с Ближнего Востока.