На улицах лежат трупы – Ордец о войне в Украине, хотя сам играет и "кормит" Россию
Источник:инстаграмм Ивана Ордеца
Украинский защитник Иван Ордец рассказал о критической ситуации в Волновахе. Родной город футболиста почти стерт с лица земли.
Ордец: В Волновахе устроили котел
Центрбек рассказал о реалиях войны в украинском государстве. Иван Ордец родился в Волновахе в Донецкой области, которая сейчас почти разрушена российскими оккупантами.
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Украинский защитник назвал ситуацию в Волновахе настоящим адом, где люди умирают без еды и воды, дети прощаются с родителями.
Мирное население поливают Градом. Ордец призывает дать местным жителям "зеленый коридор", позволяющий людям покинуть эпицентр военных действий.Родные футболисты уже сутки не выходят на связь.
Срочно! В Волновахе устроили котел. Города не осталось, все горит. Родные уже сутки не выходят на связь. На улицах лежат трупы. Нужно просить у государства дать хотя бы несколько часов, чтобы сделать "зеленый коридор", чтобы эвакуировать людей. Люди третий день сидят в подвалах, среди них семьи с младенцами без света и воды. Мирные жители просят "зеленый коридор", чтобы покинуть город,
– написал защитник.
Рассказывает об аде в Украине, а сам сидит в России
Интересно, что Ордец так рассказывает о ситуации в Украине, которая стала критической после нападения России, но сама "кормит" страну-агрессора. Иван Ордец выступает в московском Динамо.
- В России украинский защитник выступает с июля 2019г. После этого перехода Ордец навсегда закрыл себе путь в сборную Украины.
- Его контракт с московским клубом рассчитан до конца июня 2024 года.
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