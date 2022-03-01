На улицах лежат трупы – Ордец о войне в Украине, хотя сам играет и "кормит" Россию

Украинский защитник Иван Ордец рассказал о критической ситуации в Волновахе. Родной город футболиста почти стерт с лица земли.

Ордец: В Волновахе устроили котел

Центрбек рассказал о реалиях войны в украинском государстве. Иван Ордец родился в Волновахе в Донецкой области, которая сейчас почти разрушена российскими оккупантами.

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Украинский защитник назвал ситуацию в Волновахе настоящим адом, где люди умирают без еды и воды, дети прощаются с родителями.

Мирное население поливают Градом. Ордец призывает дать местным жителям "зеленый коридор", позволяющий людям покинуть эпицентр военных действий.

Родные футболисты уже сутки не выходят на связь.

Срочно! В Волновахе устроили котел. Города не осталось, все горит. Родные уже сутки не выходят на связь. На улицах лежат трупы. Нужно просить у государства дать хотя бы несколько часов, чтобы сделать "зеленый коридор", чтобы эвакуировать людей. Люди третий день сидят в подвалах, среди них семьи с младенцами без света и воды. Мирные жители просят "зеленый коридор", чтобы покинуть город,

– написал защитник.

Рассказывает об аде в Украине, а сам сидит в России

Интересно, что Ордец так рассказывает о ситуации в Украине, которая стала критической после нападения России, но сама "кормит" страну-агрессора. Иван Ордец выступает в московском Динамо.

В России украинский защитник выступает с июля 2019г. После этого перехода Ордец навсегда закрыл себе путь в сборную Украины.

Его контракт с московским клубом рассчитан до конца июня 2024 года.

Отметим, что Андрей Воронин уже расторг соглашение с московским Динамо.

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