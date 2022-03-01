Полузащитник киевского клуба выразил свое мнение по поводу нападения России на его родную страну. Виталий Буяльский написал пост в инстаграмме. Сделал он это на странице жены, ведь сам футболист не сидит в соцсетях.

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Буяльский отметил, что всегда был патриотом Украины и назвал варварскую войну России на украинской территории геноцидом и уничтожением украинской нации.

Динамовец гордится народом и армией Украины. Буяльский мечтает о мирном небе над головой всех детей. Окончил свой пост футболист патриотической позицией всех украинцев и показал Владимиру Путину направление, куда нужно идти.