Украли внедорожник за 400 тысяч евро: в Милане ограбили виллу игрока Интера

Чилийский полузащитник миланского Интера Артуро Видаль стал жертвой грабителей. В Италии ограбили виллу футболиста.

Хотели украсть Ferrari

Журналисты сообщают, что игрока Интера ограбили 7 ноября в промежутке между 20:45 и 21:15. В это время проходило миланское дерби (1:1), в котором Видаль вышел на 67 минуте.

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Отмечают, что на территории виллы Видаля были суперкар Ferrari 448 Spider, черный внедорожник Mercedes Brabus Amg G700, Volvo XC90 и новый светло-зеленый Fiat Panda 4×4.

Сперва воры хотели украсть Ferrari 448 Spider, но это оказалось не так легко. Поэтому после неудачных попыток они открыли Mercedes и поехали на нем. Ориентировочная цена этого автомобиля - 400 000 евро.

Также злоумышленники украли у Видаля золото и драгоценности.