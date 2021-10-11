Условие от Украины

Такое условие поставил организатор турнира – Украинская федерация смешанных боевых искусств UF MMA).

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Чемпионат Европы в Киеве пройдет под эгидой GAMMA (Global Association of Mixed Martial Arts). Президент UF MMA Владимир Тесля рассказал, как еврофорум перекочевал в Украину.

На странице организации в фейсбуке он рассказал, что изначально турнир собирались провести в Греции, потом в Грузии, но обе страны вынужденно отказались от проведения из-за пандемии коронавируса.

Тогда свое желание высказала Украина, но с условием, что в ЧЕ не будут участвовать бойцы из России. GAMMA с пониманием отнеслась к этому требованию и согласилась. По словам Тесли, на данный момент GAMMA признана в 41 стране, еще в некоторых она проходит процесс регистрации.

Чемпионата Европы по смешанным боевым искусствам должен состояться в киевском "Дворце Спорта" с 5-го по 9 ноября этого года.