Украину и Беларусь будут разводить в турнирах под эгидой УЕФА

Беларусь предоставила свою территорию России для нападения на Украину. Поэтому враждебная страна будет тоже страдать.

Встречи представителей этих стран не будет

Украинские и белорусские команды не будут пересекаться между собой на футбольном поле. УЕФА официально приняло такое решение из-за того, что наши северные соседи открыто поддерживают агрессию России в сторону Украины. Мало того, что поддерживают, они еще предоставляют свою территорию, откуда неоднократно стреляют по мирным украинским городам.

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Но это не все. Также белорусским командам придется проводить свои матчи под эгидой УЕФА на нейтральных полях. А вход болельщикам на домашние поединки белорусских представителей будет запрещен.

Такие решения были утверждены в рамках безопасного проведения поединков. Поскольку безопасность команд, официальных лиц и других участников встречи не может быть гарантирована из-за вмешательства Беларуси в войну между Украиной и Россией. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко является постоянным соратником Владимира Путина.

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