Украину и Беларусь будут разводить в турнирах под эгидой УЕФА

27 мая 2022 , 18:31
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Источник:

УЕФА

Беларусь предоставила свою территорию России для нападения на Украину. Поэтому враждебная страна будет тоже страдать.

Встречи представителей этих стран не будет

Украинские и белорусские команды не будут пересекаться между собой на футбольном поле. УЕФА официально приняло такое решение из-за того, что наши северные соседи открыто поддерживают агрессию России в сторону Украины. Мало того, что поддерживают, они еще предоставляют свою территорию, откуда неоднократно стреляют по мирным украинским городам.

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Но это не все. Также белорусским командам придется проводить свои матчи под эгидой УЕФА на нейтральных полях. А вход болельщикам на домашние поединки белорусских представителей будет запрещен.

Такие решения были утверждены в рамках безопасного проведения поединков. Поскольку безопасность команд, официальных лиц и других участников встречи не может быть гарантирована из-за вмешательства Беларуси в войну между Украиной и Россией. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко является постоянным соратником Владимира Путина.

Российский спорт уже в бездне

  • Напомним, что Россия вообще отстранена от турниров, проводимых в рамках УЕФА. По меньшей мере, следующий сезон тоже пройдет без представителей страны-оккупанта. Это стало известно в начале мая.
  • Такое решение УЕФА ударило не только на футбольные команды, но и на футзальные. Следующий еврокубковый сезон пройдет без российских клубов, а участие сборной в Лиге наций тоже окончено.
  • Заявки России на проведение чемпионата Европы на 2028 и 2032 годы были признаны неприемлемыми. УЕФА отправила в нокаут не только мужской футбол России, но и женский.
  • Финал Лиги чемпионов по футболу, который пройдет уже 28 мая, тоже перенесен из России во Францию. Реал и Ливерпуль выйдут на футбольное поле на арене "Парк де Пренс" в Париже. Санкт-Петербург поплыл за "русским кораблем".
  • Также во вражеской стране могут отобраться право на проведение Суперкубка УЕФА, который в 2023 году должен принять Казань. Борьбу за трофей ведут победители двух самых престижных еврокубковых турниров – Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Автор: Софія Кулай