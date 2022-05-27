Украину и Беларусь будут разводить в турнирах под эгидой УЕФА
Источник:УЕФА
Беларусь предоставила свою территорию России для нападения на Украину. Поэтому враждебная страна будет тоже страдать.
Встречи представителей этих стран не будет
Украинские и белорусские команды не будут пересекаться между собой на футбольном поле. УЕФА официально приняло такое решение из-за того, что наши северные соседи открыто поддерживают агрессию России в сторону Украины. Мало того, что поддерживают, они еще предоставляют свою территорию, откуда неоднократно стреляют по мирным украинским городам.
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Но это не все. Также белорусским командам придется проводить свои матчи под эгидой УЕФА на нейтральных полях. А вход болельщикам на домашние поединки белорусских представителей будет запрещен.
Такие решения были утверждены в рамках безопасного проведения поединков. Поскольку безопасность команд, официальных лиц и других участников встречи не может быть гарантирована из-за вмешательства Беларуси в войну между Украиной и Россией. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко является постоянным соратником Владимира Путина.
Российский спорт уже в бездне
- Напомним, что Россия вообще отстранена от турниров, проводимых в рамках УЕФА. По меньшей мере, следующий сезон тоже пройдет без представителей страны-оккупанта. Это стало известно в начале мая.
- Такое решение УЕФА ударило не только на футбольные команды, но и на футзальные. Следующий еврокубковый сезон пройдет без российских клубов, а участие сборной в Лиге наций тоже окончено.
- Заявки России на проведение чемпионата Европы на 2028 и 2032 годы были признаны неприемлемыми. УЕФА отправила в нокаут не только мужской футбол России, но и женский.
- Финал Лиги чемпионов по футболу, который пройдет уже 28 мая, тоже перенесен из России во Францию. Реал и Ливерпуль выйдут на футбольное поле на арене "Парк де Пренс" в Париже. Санкт-Петербург поплыл за "русским кораблем".
- Также во вражеской стране могут отобраться право на проведение Суперкубка УЕФА, который в 2023 году должен принять Казань. Борьбу за трофей ведут победители двух самых престижных еврокубковых турниров – Лиги чемпионов и Лиги Европы.