Ветеранов с ампутациями не пустили за границу на футбольный турнир: пограничники назвали причину

Футбольную команду Покрова АМП не пустили за границу. Пограничники принимают все возможные меры, чтобы помочь ветеранам.

Государственная пограничная служба Украины не выпустила за границу футбольную команду Покрова АМП. Команда состоит из игроков с ампутациями.

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Большинство игроков являются действующими военнослужащими

При изучении законных оснований для выезда за границу игроков, вошедших в футбольную команду Покрова АМП, пограничники установили, что большинство лиц из состава команды, которые являются действующими военнослужащими, не имеют необходимых документов для пересечения границы,

– сказано в сообщении ГПСУ.

Предварительно пограничники установили, что руководство футбольной команды не до конца приняло необходимые действия по согласованию разрешений для команды и получению положительного результата рассмотрения писем. В ГПСУ принимают все возможные меры, чтобы помочь команде в пересечении границы.

Напомним, несмотря на запрет выезда за границу мужчинам призывного возраста, существуют исключения. В частности, в возрасте с 18 до 60 лет мужчины могут уехать по состоянию здоровья, на учебу, по семейным обстоятельствам или профессии, для помощи ВСУ, а также госслужащие.