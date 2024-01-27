Государственная пограничная служба Украины не выпустила за границу футбольную команду Покрова АМП. Команда состоит из игроков с ампутациями.

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Большинство игроков являются действующими военнослужащими

При изучении законных оснований для выезда за границу игроков, вошедших в футбольную команду Покрова АМП, пограничники установили, что большинство лиц из состава команды, которые являются действующими военнослужащими, не имеют необходимых документов для пересечения границы,

– сказано в сообщении ГПСУ.

Предварительно пограничники установили, что руководство футбольной команды не до конца приняло необходимые действия по согласованию разрешений для команды и получению положительного результата рассмотрения писем. В ГПСУ принимают все возможные меры, чтобы помочь команде в пересечении границы.

Напомним, несмотря на запрет выезда за границу мужчинам призывного возраста, существуют исключения. В частности, в возрасте с 18 до 60 лет мужчины могут уехать по состоянию здоровья, на учебу, по семейным обстоятельствам или профессии, для помощи ВСУ, а также госслужащие.