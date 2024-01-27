Державна прикордонна служба України не випустила за кордон футбольну команду Покрова АМП. Команда складається із гравців з ампутаціями.

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Більшість гравців є чинними військовослужбовцями

Під час вивчення законних підстав для виїзду за кордон гравців, які увійшли до футбольної команди Покрова АМП прикордонники встановили, що більшість осіб зі складу команди, які є чинними військовослужбовцями, не мають необхідних документів для перетинання кордону,

– сказано в повідомленні ДПСУ.

Попередньо, прикордонники встановили, що керівництво футбольної команди не до кінця вжило необхідних дій щодо погодження дозволів для команди та отримання позитивного результату розгляду листів. У ДПСУ вживають всіх можливих заходів, аби допомоги команді в перетинанні кордону.

Нагадаємо, попри заборону виїзду за кордон чоловікам призовного віку, існують винятки. Зокрема, у віці з 18 до 60 років чоловіки можуть виїхати за станом здоров'я, на навчання, за сімейними обставинами чи професією, для допомоги ЗСУ та держслужбовці.