Год назад благотворительный "Кубок Львова" помог собрать деньги на восстановление комнаты в Доме ребенка №1. Цель нынешней акции – собственная спортивная площадка для детей, лишенных родительской опеки. К благотворительности присоединились игроки национальной сборной Украины – Александр Зинченко и Михаил Мудрик, передав свои именные футболки для аукциона. Также разыграны мячи с подписями игроков сборной Украины, ветеранов футбольного клуба Карпаты и другие интересные подарки.

В начале благотворительного матча игроки команд-участниц вручили деткам-сиротам профессиональную футбольную форму, спортивное снаряжение и сладости.

"Понимаю, что сейчас все средства направляют на помощь нашим храбрым ВСУ, но при этом не стоит забывать и о нашем будущем – детишках. Верю, что среди них подрастает будущая гордость нашей страны", – подчеркнула президент сборной журналистов Ольга Витак.

Формат Кубка предполагал два тайма по 30 минут. Поединок обслуживала бригада арбитров во главе с Софией Причиной, имеющей опыт работы на матчах УПЛ. Украинская певица Ана Данч исполнила Гимн Украины, после которого раздался стартовый свисток.

Первый тайм получился безголевым, хотя обе команды много времени проводили в атаке. Ветераны Карпат лучше контролировали мяч, но журналисты, усиленные легендами львовского футбола – Юрием Габовдой и Максимом Фещуком – также держали в напряжении оборону соперника.

Стоит отметить, что за сборную журналистов сыграли сразу три представителя 24 Канала – Роман Колодрубский, Виталий Кулачковский и Юрий Лаврин

Голы пришли после перерыва. Сначала удача был на стороне журналистов, дважды поразивших ворота "зелено-белых". Фещук заработал штрафной, который сам хладнокровно и реализовал (обвел "стенку" и положил мяч в нижний угол). А через две минуты преимущество удвоил Габовда, которому ассистировал Александр Пузик.

Журналисты раньше времени поверили в то, что дело сделано, успокоились и отошли назад. Зато легенды Карпат с повышенным энтузиазмом и почти всей командой бросились в атаку и забили трижды! Дубль оформил Владимир Рацкий (сначала пробил с 16 метров на исполнение в угол, а затем реализовал выход один на один, технически опрокинув мяч через кипера). Затем Сергей Атласюк точным ударом головой замкнул подачу углового и впервые в матче вывел вперед "зелено-белых" - 3:2. Но Фещук был против такой развязки, и после сольного рейда в тыл противника сравнял счет – 3:3.

Интересно, что три предыдущих трех противостояния легенд и журналистов завершались именно серией послематчевых пенальти. Не стала исключением и четвёртая игра. В этот раз крепче нервы оказались у опытных карпатовцев, хотя кипер журналистов Ярослав Твардовский сделал почти чудо, отразив два удара. Но победил опыт 4:3 – подопечные Мирона Маркевича и Габора Вайды берут реванш у представителей СМИ.

Благотворительная акция в поддержку детей-сирот продолжается, так что каждый желающий может приобщиться к сбору средств для строительства и обустройства детско-спортивной площадки в Доме ребенка №1 города Львова:

Ссылка на банку:

Номер карты банки: 5375 4112 0907 3647

Все сделающие благотворительный вклад смогут принять участие в розыгрыше лотов от футбольных звезд Украины (игровые футболки и мячи с подписями сборников Украины, ветеранов футбольного клуба Карпаты и другие интересные подарки)