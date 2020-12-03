Союз биатлонистов России (СБР) дисквалифицировал Юрия Шопина на один год за нарушение спортивной дисциплины.

Об этом сообщил вице-президент СБР и глава дисциплинарного комитета организации Алексей Нуждов. Шопин был исключен из основного состава сборной России и дисквалифицирован на год за пьяную выходку с членами антидопинговой комиссии РУСАДА, сообщает "Улпресса".

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Тренер спортсмена Юрий Охотников сообщил, что отстранение Шопина продлится до 6 ноября 2021 года.

"Вечером после упорной тренировки в Алдане Юрий решил расслабиться с помощью алкоголя и хорошо провел время. В тот момент, когда рано утром к нему постучал иностранный допинг-офицер, биатлонист еще не до конца протрезвел и пришел в себя, а потому визит непрошеного гостя встретил слишком агрессивно, что, наверное, получило в результате отражение в рапорте офицера", – говорится в сообщении.

Кто такой Юрий Шопин

27-летний Шопин – двукратный золотой медалист Универсиады в Осрбли (2015). Дебют биатлониста на Кубке мира состоялся 1 декабря 2016 года. 5 января 2017-го он показал лучший результат в карьере на Кубке мира, заработав впервые кубковые очки.