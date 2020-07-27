Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор WADA Григорий Родченков призвал Международный олимпийский комитет ни в каком виде не допускать Россию к участию в Олимпийских играх в Токио.

Григорий Родченков дал первое интервью каналу BBC с осени прошлого года. Россиянин общался с журналистами через онлайн-платформу Zoom. По его словам, он сейчас находится в США, где скрывается от российских спецслужб.

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"Россия должна быть полностью отстранена от Токио-2020. Никаких исключений и допуска отдельных спортсменов. Те же люди, которые подменяли допинг-пробы в Сочи-2014, занимались подделкой базы данных Московской лаборатории. Это была последовательная фальсификация, они занимались ей день за днем. Это мошенничество невероятных масштабов", – сказал Родченков.

Он подчеркнул, что ни одна страна не смогла бы достичь уровня мошенничества россиян: "То, что произошло в России – это вершина допинга. Ни одна страна такого бы не смогла достичь по уровню мошенничества, потому что в моей лаборатории везде был зеленый свет. Олимпийские игры в Сочи были проектом Владимира Путина, наши ресурсы были безграничны".

Родченков изменил внешность

Родченков кардинально изменил внешность и тщательно ее скрывает. Во время интервью лицо информатора было замотано шарфом, он был в солнцезащитных очках и большой шляпе.

Также сообщается, что Родченков сумел изменить не только внешность, но и поведение, походку и жесты, так, что теперь его просто невозможно узнать.