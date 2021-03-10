Арендованный у Шахтера нападающий Мариуполя Даниил Сикан перенесет операцию после травмы верхней челюсти.

После поединка чемпионата Украины против Ворсклы (0:1) в футболиста диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом верхней челюсти. Перед операцией Сикан рассказал о своем состоянии.

К слову 19-летний футболист Мариуполя получил серьезные травмы в матче против Ворсклы

У меня перелом верхней челюсти, но там должна быть несложная операция. Должны крюком поправить и все. Думаю, неделю полежу, отдохну, схожу к врачу в Мариуполе и там уже будут принимать решение. Скляр посетил меня в больнице, мы пообщались,

– сказал Сикан.

Сообщается, что форвард пропустит минимум две недели. Ранее Мариуполь информировал, что восстановление займет месяц.

Что известно о травме Сикана

В первом тайме 19-летний Даниил Сикан после борьбы с хавбеком Ворсклы Александром Скляром сразу поехал в больницу. Нападающий получил черепно-мозговую травму и трещину в верхней челюсти.

По словам аналитика молодежной сборной Украины Евгения Греся, приехав в больницу он увидел Скляра, который попросил прощения у молодого Сикана. Даниил не держит зла ​​на соперника, а утверждает, что эпизод был игровым.

В этом сезоне Сикан провел в футболке "азовцев" 15 матчей, в которых забил два гола и отдал 2 ассиста.