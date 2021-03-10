Украинскому чемпиону мира по футболу сделают операцию на лице
Арендованный у Шахтера нападающий Мариуполя Даниил Сикан перенесет операцию после травмы верхней челюсти.
Источник:Футбол news
После поединка чемпионата Украины против Ворсклы (0:1) в футболиста диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом верхней челюсти. Перед операцией Сикан рассказал о своем состоянии.
К слову 19-летний футболист Мариуполя получил серьезные травмы в матче против Ворсклы
У меня перелом верхней челюсти, но там должна быть несложная операция. Должны крюком поправить и все. Думаю, неделю полежу, отдохну, схожу к врачу в Мариуполе и там уже будут принимать решение. Скляр посетил меня в больнице, мы пообщались,
– сказал Сикан.
Сообщается, что форвард пропустит минимум две недели. Ранее Мариуполь информировал, что восстановление займет месяц.
Что известно о травме Сикана
В первом тайме 19-летний Даниил Сикан после борьбы с хавбеком Ворсклы Александром Скляром сразу поехал в больницу. Нападающий получил черепно-мозговую травму и трещину в верхней челюсти.
По словам аналитика молодежной сборной Украины Евгения Греся, приехав в больницу он увидел Скляра, который попросил прощения у молодого Сикана. Даниил не держит зла на соперника, а утверждает, что эпизод был игровым.
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