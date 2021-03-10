Орендований у Шахтаря нападник Маріуполя Данило Сікан перенесе операцію після травми верхньої щелепи.

Після поєдинку чемпіонату України проти Ворскли (0:1) у футболіста діагностували закриту черепно-мозкову травму і перелом верхньої щелепи. Перед операцією Сікан розповів про свій стан.

До слова 19-річний футболіст Маріуполя отримав серйозні травми у матчі проти Ворскли

У мене перелом верхньої щелепи, але там повинна бути нескладна операція. Повинні гаком поправити і все. Думаю, тиждень полежу, відпочину, сходжу до лікаря в Маріуполі і там вже будуть приймати рішення. Скляр відвідав мене в лікарні, ми поспілкувалися,

– сказав Сікан.

Повідомляється, що форвард пропустить мінімум два тижні. Раніше Маріуполь інформував, що відновлення займе місяць.

Що відомо про травму Сікана

У першому таймі 19-річний Данило Сікан після боротьби з хавбеком Ворскли Олександром Скляром відразу поїхав у лікарню. Нападник отримав черепно-мозкову травму та тріщина у верхній щелепі.

За словами аналітика молодіжної збірної України Євгена Греся, приїхавши у лікарню він побачив Скляра, який попросив вибачення у молодого Сікана. Данило не тримає зла на суперника, а стверджує, що епізод був ігровим.

У цьому сезоні Сікан провів у футболці "азовців" 15 матчів, у яких забив два голи та віддав 2 асисти.