19-летний футболист Мариуполя получил серьезные травмы в матче против Ворсклы
В матче 17 тура УПЛ Мариуполь – Ворскла нападающий хозяев Даниил Сикан получил серьезную травму. У футболиста закрытая черепно-мозговая травма и трещина верхней челюсти.
Источник:фейсбук Евгения Греся
Матч Мариуполь – Ворскла завершился двумя травмами. Игрок полтавского клуба Георгий Цитаишвили получил перелом пятой плюсневой кости левой ноги и пропустит около двух месяцев.
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Серьезная травма Сикана
Повреждение получил и игрок "азовцев". В первом тайме 19-летний Даниил Сикан после борьбы с хавбеком Ворсклы Александром Скляром сразу поехал в больницу. Нападающий получил черепно-мозговую травму и трещину в верхней челюсти.
- В этом сезоне Сикан провел в футболке "азовцев" 15 матчей, в которых забил два гола и отдал 2 ассиста.
По словам аналитика молодежной сборной Украины Евгения Греся, приехав в больницу он увидел Скляра, который попросил прощения у молодого Сикана. Даниил не держит зла на соперника, а утверждает, что эпизод был игровым.
Не удивлен увидеть Скляра в больнице. Знаю его как бойца, который всегда играет до конца. Александр – порядочный человек. Саша заехал и попросил прощения у Даниила. Футбол – контактный вид спорта. Хорошо, что такие столкновения происходят на футбольном поле (лучше, чтобы было без них). Хуже, когда сходятся головы за его пределами,
– написал Гресь.
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