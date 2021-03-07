В матче 17 тура УПЛ Мариуполь – Ворскла нападающий хозяев Даниил Сикан получил серьезную травму. У футболиста закрытая черепно-мозговая травма и трещина верхней челюсти.

Матч Мариуполь – Ворскла завершился двумя травмами. Игрок полтавского клуба Георгий Цитаишвили получил перелом пятой плюсневой кости левой ноги и пропустит около двух месяцев.

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Серьезная травма Сикана

Повреждение получил и игрок "азовцев". В первом тайме 19-летний Даниил Сикан после борьбы с хавбеком Ворсклы Александром Скляром сразу поехал в больницу. Нападающий получил черепно-мозговую травму и трещину в верхней челюсти.

В этом сезоне Сикан провел в футболке "азовцев" 15 матчей, в которых забил два гола и отдал 2 ассиста.

По словам аналитика молодежной сборной Украины Евгения Греся, приехав в больницу он увидел Скляра, который попросил прощения у молодого Сикана. Даниил не держит зла ​​на соперника, а утверждает, что эпизод был игровым.

Важно! В Мариуполе сообщили, что восстановление футболиста займет около одного месяца.

Не удивлен увидеть Скляра в больнице. Знаю его как бойца, который всегда играет до конца. Александр – порядочный человек. Саша заехал и попросил прощения у Даниила. Футбол – контактный вид спорта. Хорошо, что такие столкновения происходят на футбольном поле (лучше, чтобы было без них). Хуже, когда сходятся головы за его пределами,

– написал Гресь.