Украинская бригада арбитров назначена на матч 2-го тура Лиги наций в четвертой группе дивизиона "С" Албания – Литва. Матч обслужит украинский арбитр Сергей Бойко.

Лайнсменами в матче выступят украинцы Владимир Володин и Андрей Скрипка, четвертый арбитр – Евгений Арановский. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

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Матч Албания – Литва состоится в понедельник, 7 сентября. Начало встречи в 21: 45 по киевскому времени.

В рамках первого тура 4-й группы Лиги С Литва уступила Казахстану (0:2), а Албания справилась с Белоруссией (2:0).

Сергей Бойко работает на матчах чемпионата Украины с 2008 года. В 2011 году он стал арбитром ФИФА.