Как минимум четыре матча плей-офф Украинской хоккейной лиги состоятся со зрителями. Заполнить разрешили половину мест на ледовой арене " Альтаир "в Дружковке, а также "Айсберг" в Кременчуге.

Информацию о матчах со зрителями опубликовали два хоккейных клуба – "Кременчуг" и "Донбасс". Первые свой матч сыграют 1 сентября. А продажу билетов начали только 31 августа. За день до матча начал продажу билетов и "Донбасс", игры которого на домашней арене запланированы на 2 и 3 сентября.

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Как уверяют в ХК "Донбасс", матч со зрителями соответствует требованиям и рекомендациям, которые предоставил главный санитарный врач Украины относительно проведения массовых мероприятий в Украине в период карантина. Ведь Донецкая область находится в "зеленой зоне".

При этом разрешено заполнить не более 50% мест, а зрители должны сидеть в шахматном порядке, когда свободными остаются места по бокам, а также спереди и сзади. Зрители на трибунах должны находиться в масках и с соблюдением социальной дистанции.

Хоккейные клубы "Днепр" (Херсон) и "Белый Барс" (Белая Церковь), которые тоже сыграют в плей-офф УХЛ, пока информации о зрителей на своих домашних матчах не публиковали.

Отметим, что после введения карантина в Украине уже состоялись матчи со зрителями. С болельщиками на трибунах сыграли матчи плей-офф УПЛ. Однако тогда разрешили не больше, чем 25% зрителей на трибунах. Остальные матчи, в том числе за Суперкубок Украины 25 августа, а также игра сборной Украины против Швейцарии, которая состоится 3 сентября – без болельщиков на трибунах.