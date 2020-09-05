Українська бригада арбітрів призначена на матч 2-го туру Ліги націй в четвертій групі дивізіону "С" Албанія – Литва. Матч обслужить український арбітр Сергій Бойко.

Лайнсменами в матчі виступлять українці Володимир Володін і Андрій Скрипка, четвертий арбітр – Євген Арановський. Про це пофідомляє офіційний сайт УАФ.

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Матч Албанія – Литва відбудеться у понеділок, 7 вересня. Початок зустрічі о 21:45 за київським часом.

В рамках першого туру 4-ї групи Ліги С Литва поступилася Казахстану (0:2), а Албанія впоралася з Білоруссю (2:0).

Сергій Бойко працює на матчах чемпіонату України з 2008 року. У 2011 році він став арбітром ФІФА.