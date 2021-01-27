В украинском клубе массовое отравление хоккеистов, матч пришлось перенести
В среду, 27 января, должен был состояться матч между хоккейными клубами Краматорск и Донбасс. Но игру пришлось перенести из-за отравления игроков команды-хозяина.
Источник: УХЛ
Краматорск провел два матча на выезде в Киеве – 23 и 24 января сыграл против Ледяных Волков. И в обоих матчах одержал победы.
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Но после этой серии в команде было зафиксировано массовое отравление хоккеистов. Поэтому их следующий матч, который был запланирован на 27 января, против Донбасса, пришлось перенести. Команды сыграют между собой уже 16 марта.
О количестве игроков, у которых было отравление – не сообщается. Как и то, не перенесут ли матч против киевского Сокола, который запланирован на 30 января.
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