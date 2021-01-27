В середу, 27 січня, мав відбутися матч між хокейними клубами Краматорськ та Донбас. Але гру довелося перенести через отруєння гравців команди-господаря.

Джерело: УХЛ

Краматорськ провів два матчі на виїзді у Києві – 23 та 24 січня зіграв проти Крижаних Вовків. І в обох матчах здобув перемоги.

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Але після цієї серії в команді було зафіксовано масове отруєння хокеїстів. Відтак їх наступний матч, який був запланований на 27 січня, проти Донбасу, довелося перенести. Команди зіграють між собою вже 16 березня.

Про кількість гравців, в яких було отруєння – не повідомляється. Як і те, чи не перенесуть матч проти київського Сокола, який запланований на 30 січня.