В українському клубі масове отруєння хокеїстів, матч довелося перенести
В середу, 27 січня, мав відбутися матч між хокейними клубами Краматорськ та Донбас. Але гру довелося перенести через отруєння гравців команди-господаря.
Джерело: УХЛ
Краматорськ провів два матчі на виїзді у Києві – 23 та 24 січня зіграв проти Крижаних Вовків. І в обох матчах здобув перемоги.
Нагадаємо Зірка НХЛ провів тренування з юними хокеїстами на ковзанці просто неба в Києві: фото та відео
Але після цієї серії в команді було зафіксовано масове отруєння хокеїстів. Відтак їх наступний матч, який був запланований на 27 січня, проти Донбасу, довелося перенести. Команди зіграють між собою вже 16 березня.
Про кількість гравців, в яких було отруєння – не повідомляється. Як і те, чи не перенесуть матч проти київського Сокола, який запланований на 30 січня.
Поділитися новиною