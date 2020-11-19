В українському клубі масовий спалах коронавірусу, в декого з гравців – третій позитивний тест
У футбольному клубі "Прикарпаття" з Івано-Франківська виявили масовий спалах коронавірусу. Після останнього тестування, позитивні результати на COVID-19 у 25 футболістів та працівників клубу.
Команда пройшла необхідне тестування напередодні матчу проти "Волині". У результаті лише п'ятеро гравців і троє тренерів отримали негативні результати. Натомість 25 тестів дали позитивний результат, повідомили на офіційному сайті клубу.
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Там також відзначили, що у більшості інфікованих – це вже другий або навіть третій випадок позитивних результатів.
Після отримання результатів команда у повному складі відправилась на двотижневу самоізоляцію. Тож наступні ігри "Прикарпаття" будуть перенесені. Адже у розпорядженні тренерського штабу не має навіть 13 футболістів для заявки на гру.
Це не перший спалах коронавірусу в "Прикарпатті". Наприкінці жовтня у складі івано-франківської команди було виявлено 13 позитивних тестів на коронавірус.
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