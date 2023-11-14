Игра закончилась со счётом 1:2. Несмотря на поражение хозяев именно автор гола Прикарпатья U-14 заставил говорить об этом матче.

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Шедевр на шедевре

Капитан юношеской команды ивано-франковского клуба Святослав Верещук поразил ворота соперника шедевральным ударом с 55 метров. Это произошло после того, как его команда пропустила гол за мгновение до этого и разыгрывала мяч из центра поля.

Партнер отдал пас на Верещука, а тот быстро оценил ситуацию и увидел, что голкипер гостей не стоит на линии ворот. Святослав выполнил идеальный удар со своей половины поля, забросив мяч за шиворот вратарю.

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Обратите внимание. Шедевр игрока Прикарпатья U-14 стал не единственным в течение минуты. До этого гости забили гол, который также является редкость в футболе, поразив ворота прямым ударом с углового.