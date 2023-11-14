Гра закінчилася з рахунком 1:2. Попри поразку господарів, саме автор голу Прикарпаття U-14 змусив говорити про цей матч.

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Шедевр на шедеврі

Капітан юнацької команди івано-франківського клубу Святослав Верещук вразив ворота суперника шедевральним ударом з 55 метрів. Це сталося після того, як його команда пропустила гол за мить до цього й розігрувала м'яч з центру поля.

Партнер віддав пас на Верещука, а той швидко оцінив ситуацію й побачив, що голкіпер гостей стоїть не на лінії воріт. Святослав виконав ідеальний удар зі своєї половини поля, закинувши м'яч за комірець воротарю.

Дивіться відео фантастичного голу 13-річного Верещука

Зверніть увагу. Шедевр гравця Прикарпаття U-14 став не єдиним протягом хвилини. До цього гості забили гол, який також є рідкістю у футболі, вразивши ворота прямим ударом з кутового.