Во время одного из матчей индонезийская погода дала о себе знать. Ненастье внесло свои коррективы в поединок между юношескими сборными Сенегала и Польши, пишет 24 Канал.

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Неконтролируемый фактор остановил матч ЧМ

На небе над стадионом застыло огромное черное облако. Это зрелище было одновременно жутким и красивым.

При счете 2:0 в пользу африканцев еще и началась безумная гроза и ливень, поэтому матч на 39-й минуте пришлось прервать.

Смотрите видео с непогодой со стадиона

После паузы команды все же вернулись на поле, однако полякам этот перерыв не помог. Сенегальцы только увеличили свое преимущество, а финальный свисток судьи зафиксировал итоговый результат – 4:1.

Таким образом, наши соседи потерпели второе поражение на турнире и значительно ухудшили свои шансы на выход в плей-офф. В последнем туре они будут играть против Аргентины.