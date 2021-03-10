Руководство московского Спартака приняло решение прекратить сотрудничество с украинским тренером Романом Пилипчуком, который возглавлял вторую команду "красно-белых".

Об этом заявил директор департамента по связям с общественностью Спартака Антон Фетисов.

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"Завтра Роман Пилипчук проведет последнюю тренировку как тренер Спартака-2", – сказал Фетисов.

Что известно о карьере Пилипчука в Спартаке

53-летний тренер возглавил клуб 10 января 2020 года. Его контракт действовал до лета этого года.

Пилипчук родился в Украине. Большую часть карьеры провел в Израиле и России. В Украине играл с 2000-го по 2003 год за донецкий Металлург, в чемпионате Украины забил 15 голов за 65 матчей.

Был главным тренером молдавской Дачии, донецкого Олимпика, Спартак Юрмала и Динамо Минск.