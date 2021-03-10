Керівництво московського Спартака прийняло рішення припинити співпрацю з українським тренером Романом Пилипчуком, який очолював другу команду "червоно-білих".

Про це заявив директор департаменту зі зв'язків з громадськістю Спартака Антон Фетісов.

До слова Чи зможе Динамо пройти непоступливий Вільярреал: анонс на матч Ліги Європи

"Завтра Роман Пилипчук проведе останнє тренування як тренер Спартака-2", – сказав Фетісов.

Що відомо про кар'єру Пилипчука в Спартаку

53-річний тренер очолив клуб 10 січня 2020 року. Його контракт діяв до літа цього року.

Пилипчук народився в Україні. Більшу частину кар'єри провів в Ізраїлі та Росії. В Україні грав з 2000-го по 2003 рік за донецький Металург, в чемпіонаті України забив 15 голів за 65 матчів.

Був головним тренером молдавської Дачії, донецького Олімпіка, Спартак Юрмала і Динамо Мінськ.